Ricostruzione scuole, il vice ministro Ascani: “Fondi e norme ci sono”

L’AQUILA – Il vice ministro dell’Istruzione, Anna Ascani, incontra i comitati sul tema della ricostruzione scuole: “A disposizione degli enti enti locali, ma serve individuare le aree dove ricostruire”.

Incontro con associazioni e comitati cittadini per la ricostruzione scuole oggi per il vice ministro dell’Istruzione Anna Ascani, accompagnata dall’onorevole Stefania Pezzopane, il segretario regionale PD Michele Fina e Stefano Albano della segreteria regionale, e il capogruppo in Consiglio comunale, Stefano Palumbo. Sul tavolo, le problematiche relative alla ricostruzione delle scuole, a 11 anni dal sisma.

“Abbiamo voluto aprire questa finestra di confronto con i comitati – ha spiegato Albano – perché vogliamo dare al tema un approccio corale, collegiale, a fronte del metodo di conflittualità portato avanti dall’amministrazione comunale. È proprio grazie all’impegno dei comitati se si è riaccesa la luce sulla ricostruzione scuole”.

“Il PD – ha aggiunto Palumbo – ha messo in campo proposte per favorire l’interlocuzione con il Governo e agevolare le amministrazioni comunali per un processo di ricostruzione che si è più volte arenato”.

Dall’onorevole Pezzopane, invece, la “buona notizia”: “Questa notte alle due è stato approvato l’emendamento al Milleproroghe per la proroga delle deroghe e convenzioni con il Provveditorato. Basta con i giochetti e le lettere, i soldi e le norme ci sono. Il Governo segue la questione, basta chiacchiere, ognuno faccia la propria parte”.

“Dopo 11 anni – ha invece dichiarato il vice ministro Ascani – la situazione delle scuole è ormai insostenibile. Dopo le sollecitazioni del Presidente Mattarella è stato costituito un tavolo per sopperire a quelle mancanze denunciate dagli enti locali che non riuscivano a fare da stazioni appaltanti. Dove sono state individuate le aree per la ricostruzione, infatti, stiamo intervenendo direttamente come stazione appaltante. A settembre sarà pronto il primo blocco costituito dalle scuole Mariele Ventre e quella di Arischia, mentre sul secondo blocco (San Giovanni Bosco, Campanella, Vetoio Pettino, Celestino V e Giovanni XXIII) ci siamo impegnati come stazione appaltante con Invitalia e a breve si partirà. Abbiamo però il problema delle altre 10 scuole. Non vogliamo il conflitto con gli enti locali, ma occorre che individuino le aree dove ricostruire per poter procedere. Le norme e le risorse non mancano. Siamo qui a disposizione, questa non è una passerella, ma per investire la rotta con azioni concrete rispetto ai troppi proclami”.

Le interviste al vice ministro Ascani, all’onorevole Pezzopane e a Massimo Prosperocco per i comitati.