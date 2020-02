L’Aquila, il Carnevale in Piazza Duomo si farà

Il Carnevale in Piazza Duomo, evento nato da un’idea dell’associazione culturale Mamme per L’Aquila si farà.

Il Carnevale in Piazza Duomo ci sarà la mattina di domenica 23 febbraio.

Era in forse la sesta edizione del Carnevale in Piazza Duomo dell’associazione culturale Mamme per L’Aquila, a causa della mancanza di fondi.

Pochi giorni fa il Capoluogo aveva sentito il presidente dell’associazione , Valeria baccante, che aveva spiegato come fosse in bilico l’evento di Carnevale consolidato e dedicato ai più piccini, a causa della mancanza di fondi.

La quadra per avere il Carnevale in Piazza è stata trovata; una parte sarà patrocinata dal Comune dell’Aquila, il resto grazie ad alcuni sponsor cittadini.

L’evento è online su Facebook.