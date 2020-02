Cam, salvezza più vicina: approvato il concordato preventivo

Il Cam è salvo, almeno per ora. In data odierna il Tribunale di Avezzano ha comunicato il decreto n. 697/2020 con il quale ha omologato la proposta di concordato preventivo presentato dal consorzio nell’ottobre 2018.

Il Giudice ha rigettato le opposizioni presentate da Banca Sistema e Agenzia delle Entrate e ha ritenuto invece ammissibile la proposta, già approvata dal 75% dei creditori, sul presupposto che la gestione secondo il piano concordatario potrà salvaguardare gli aventi diritto.

“L’omologa arriva dopo due anni di intenso lavoro da parte dell’attuale governance e dei consulenti di procedura” dichiara una raggiante dottoressa Manuela Morgante. “Voglio ringraziare il Tribunale e gli organi di procedura incaricati per l’attenzione e la sensibilità che hanno dimostrato”. L’esecuzione del piano di concordato è stata affidata agli organi aziendali, sotto la sorveglianza dei commissari giudiziali.

“A questo punto si apre una nuova fase. Abbiamo la responsabilità di garantire il servizio e di far fronte agli obblighi assunti nei confronti dei creditori. Lo faremo con enorme senso di responsabilità. Ho comunicato l’esito della procedura a tutti i dipendenti richiamandoli ad un maggiore impegno. Il peso della riuscita dell’impresa è però responsabilità di tutta la comunità marsicana, a partire dai cittadini chiamati ad utilizzare la risorsa idrica con intelligenza e ai Sindaci cui chiedo di continuare a collaborare per l’ammodernamento delle reti e degli impianti che non si è mai fermato”. Ribadisce il Presidente.

“È stata una fatica enorme, un lavoro continuo e in un contesto politico non sempre coeso. Con una rappresentazione mediatica a volte ostile. Però oggi mi godo una grande soddisfazione politica e professionale”, dichiara la componente del Consiglio di sorveglianza dottoressa Felicia Mazzocchi.

Il Presidente del Consiglio di sorveglianza dott. Alessandro Pierleoni dichiara: “Ringrazio i Sindaci che hanno avuto fiducia nell’attuale governance, sostenendone le scelte non sempre facili. L’augurio è di mantenere questa coesione nell’interesse della comunità”. Soddisfazione espressa anche dagli altri membri degli organi amministrativi Antonio Mostacci e Loreto Ruscio e dai collaboratori, Albino Santucci e Leo Corsini.