A Bruxelles non si parla italiano, Marsilio abbandona la riunione per protesta

BRUXELLES – Il servizio di traduzione simultanea esclude l’italiano, Marsilio e altri esponenti del centrodestra abbandonano la riunione COTER.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme ad altri esponenti politici del centrodestra tra i quali i presidenti di Sicilia e Sardegna, Musumeci e Solinas, ha deciso di abbandonare la seduta della riunione costitutiva della Commissione COTER (mandato VII), che si svolgeva nell’ambito del Comitato europeo delle regioni a Bruxelles, in segno di protesta per il fatto che fosse stato predisposto il servizio di traduzione simultanea in diverse lingue europee escludendo l’italiano.

“L’Italia è una Nazione fondatrice della Ue, uno dei maggiori contribuenti di questa Europa e non è ammissibile che l’ltalia e la lingua italiana non abbiano la considerazione che meritano“, ha sottolineato il presidente Marsilio. Il Segretariato generale del CdR ha subito espresso le scuse ufficiali assicurando che l’incidente non verrà ripetuto.