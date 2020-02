Tantissimi auguri a Daniele Di Benedetto per i suoi 40 anni!

Oggi è il compleanno del Capogruppo Alpino Daniele Di Benedetto, tanti auguri!

9 Reggimento Alpini in festa, per i 40 anni del Caporale Maggiore Ca. Sc. Daniele Di Benedetto, che con la penna sul cappello e l’immancabile macchina fotografica tra le mani è l’anima del 9° Reggimento dell’Aquila. Ne racconta le imprese e le missioni, le vive in prima persona e le offre a quanti sanno apprezzare il prezioso lavoro delle penne nere.

A Daniele Di Benedetto gli auguri da parte della grande famiglia del 9° Alpini, dal ‘suo’ gruppo Ana.

Buon compleanno Daniele anche da tutta la redazione del Capoluogo. Instancabile e preciso, sei diventato per noi un collaboratore preziosissimo. A te i nostri auguri ma anche un enorme grazie per la sinergia e la collaborazione, puntuale e professionale che offri alla nostra squadra, che cerca di essere ogni giorno, proprio come voi Alpini, sempre sul pezzo. #Nineness