Incidente a Coppito, anziano investito

L’AQUILA – Incidente in piazza Rustici a Coppito, anziano investito.

Intervento del 118 questa mattina a Coppito, dove un anziano è stato investito. L’incidente si è verificato in piazza Rustici.

Sul posto, il personale del 118 che ha soccorso l’anziano, che – nella caduta – ha riportato un trauma cranico e un trauma facciale. Ad ogni modo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Intanto la Pro Loco di Coppito torna a sottolineare la pericolosità del traffico nella zona, chiedendo “che vengano apposti rilevatori elettronici di velocità per tutto l’abitato di Coppito e che certi maleducati non parcheggino la propria auto sui marciapiedi” e “a chi di dovere un intervento immediato per evitare ulteriori incidenti”.