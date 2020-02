Impianti Santa Barbara, il bando passa ma non convince

L’AQUILA – Via libera al bando per la gestione degli impianti sportivi in località Santa Barbara. Il bando non convince, ma passa lo stesso.

Con 16 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti il Consiglio comunale ha approvato il bando per la gestione degli impianti sportivi in località Santa Barbara. Restano i dubbi sulla “convenienza” per eventuale investitori a rispondere al bando, anche in funzione del “piano B” illustrato dall’assessore Fabrizi. I maggiori dubbi sono arrivati dai banchi della maggioranza, con il consigliere comunale Roberto Junior Silveri che ha fatto “i conti della serva”: “Gli oneri per il nuovo gestore sono 600mila euro di lavori da eseguire a proprio carico, un canone annuo a base di gara di 18mila euro, quota annua di 100mila euro. Il totale, “in 20 anni fanno 3 milioni di euro tondi tondi, che se li dividiamo per comodità in canoni mensili, per agevolare la comprensione dei cittadini ed eventuali benefattori, sono pari a 12mila e 500 euro al mese. A questi si sommano la clausola di salvaguardia per altri 25mila euro al mese, le bollette, la manutenzione ordinaria, che per impianti del genere sono non meno di 8mila euro mensili. E arriviamo facilmente a 40mila euro mensili. Quindi come Comune stiamo andando a cercare un investitore che si impegna per 20 anni a prendere una struttura da riavviare con un mercato da ricostruire da capo, a 40mila euro al mese”. Da qui la convinzione che il bando andrà deserto, con i ritardi conseguenti, e la proposta di ritirare la delibera per presentarne un’altra, più conveniente, “entro sette giorni”. Proposta bocciata dalla maggioranza.

Da parte sua, l’assessore Fabrizi ha invece rivendicato la sostenibilità del piano economico finanziario previsto dal bando.

Rilievi e perplessità sono state espresse anche dai consiglieri di opposizione, anche se – a fronte di una ritrovata unità di intenti delle forze di maggioranza – è stata la posizione di Silveri a fare più “rumore”, per quanto isolata. Sono infatti rientrati i malumori nel rafforzato gruppo di FdI (sebbene non abbiano partecipato al voto Colantoni e Colonna) e lo stesso De Matteis, che in commissione aveva chiesto che in Consiglio arrivasse una delibera che prevedesse una “gestione separata” della pista di pattinaggio, da assegnare alle associazioni che la utilizzano, alla fine ha deciso di “lanciare il cuore oltre l’ostacolo” e votare, chiedendo – questa volta al Consiglio – di farsi “garante” sulla questione.

Insomma, alla fine il provvedimento è stato approvato (con l’astensione di Silveri che si era visto bocciare poco prima la proposta di ritiro), seppur con i dubbi che qualche investitore possa essere interessato a queste condizioni. Anche perché, l’assessore Fabrizi, su sollecitazione di Angelo Mancini, ha anche illustrato il piano B. Qualora nessuno risponda, il Comune procederà ai lavori che servono per riavviare la struttura per poi assegnarla. Insomma, tra piano A e piano B c’è uno scarto di 600mila euro. E adesso lo sanno anche eventuali investitori o “benefattori”, per dirla con la definizione di Roberto Junior Silveri. Il che rende ancor più difficile l’appetibilità del piano A, visto che se la gara andrà deserta, i lavori oggi chiesti agli investitori li farà il Comune.

Da registrare, infine, il “blitz” di alcuni consiglieri comunali ed esponenti di associazioni che questa mattina hanno intonato Bella Ciao, con evidente riferimento alle polemiche di questi giorni, costringendo il presidente Tinari a sospendere la seduta. “Oggi a Villa Gioia – ha commentato il portavoce cittadino di FdI, Michele Malafoglia – la città ha assistito ad una sceneggiata di cui nessuno sentiva il bisogno. Inneggiare alla libertà e interrompere i lavori di un Consiglio comunale composto da rappresentanti eletti dal popolo è stato il modo più intelligente e brillante che un gruppetto sparuto di cittadini ha individuato per avere un quarto d’ora di celebrità. Questa è l’idea di democrazia che hanno a sinistra”.