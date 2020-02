Il maestro De Amicis padrino musicale della nuova Ferrari

Il direttore d’orchestra aquilano Leonardo De Amicis ha firmato le musiche che hanno accompagnato la presentazione della nuova Ferrari SF 1000.

Leonardo De Amicis, insieme al noto dj e producer Benny Benassi ha scritto la musica per la nuova Ferrari, inserita in un vero e proprio spettacolo che ha fatto da cornice alla presentazione della monoposto di Formula 1.

Per Leonardo De Amicis si tratta di un’altra soddisfazione professionale; ha concluso infatti in questi giorni il suo impegno al Festival di Sanremo dove ha diretto l’orchestra e in una fase preliminare ha selezionato insieme al direttore artistico anche le canzoni che sono state poi oggetto della kermesse.

Lo spettacolo dedicato alla nuova Ferrari al quale ha partecipato anche il maestro De Amicis nelle vesti di pianista, si è tenuto all’interno del Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia.

La Ferrari SF1000 è la 66esima costruita in Italia, si chiama così perché la Scuderia di Maranello celebra il traguardo dei mille Gran Premi in Formula 1.

La SF1000 si presenta con una veste nuova, una livrea rosso opaca, più scura rispetto a quella della SF90 dell’anno scorso.

Il tricolore è in bella mostra e non a caso la Ferrari ha scelto Reggio Emilia per presentare la nuova Rossa, in quanto si tratta della città in cui è nata nel 1797 la bandiera italiana.

La Rossa dal 1950 ad oggi ha sempre preso parte al Mondiale di Formula 1.

L’esordio in pista della SF1000 ci sarà nei test pre stagionali sul tracciato spagnolo del Montmelò, in programma da mercoledì 19 febbraio a Barcellona.

Il prossimo Mondiale di Formula 1 ci sarà invece il 15 marzo in Australia.

Le foto della nuova Ferrari allegate all’articolo sono state prese dal sito www.newsauto.it.

Il video di Sky con la presentazione in musica della nuova Ferrari: