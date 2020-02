A Liliana Segre la cittadinanza onoraria dell’Aquila

L’AQUILA – Il Consiglio comunale approva al’unanimità la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.

È stata la consigliera Edlira Banushaj, nell’odierna seduta di Consiglio comunale, a illustrare la mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre: “Impegnare l’assise civica al conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, significa per questo Consiglio comunale ribadire i valori che dovrebbero contraddistinguere questo Paese e questa Città, ribadendo l’avversità a ogni forma di razzismo, antisemitismo e persecuzione”.

Sul punto, il Consiglio comunale si è espresso a favore, all’unanimità, al di là delle appartenenze politiche. Tra i firmatari della mozione presentata da Paolo Romano, infatti, anche Leonardo Scimia, che ha chiesto la modifica del punto sulla costituzione di una commissione speciale su odio e intolleranza, per affrontare il tema in III Commissione. Modifica accolta attraverso un emendamento proposto da Giustino Masciocco.

Naturalmente tutti d’accordo i rappresentanti di centrosinistra intervenuti, ma anche quelli di centrodestra, dalla Lega a Forza Italia, seppur con puntualizzazioni espresse da Francesco De Santis per la Lega e Giorgio De Matteis per Forza Italia, riguardo all’intolleranza che – a livello locale come sulla politica nazionale – colpisce a destra e sinistra, con l’auspicio di andare oltre ideologismi “superati”.

Ad ogni modo, la mozione è passata all’unanimità, quindi – secondo i tempi tecnici previsti – verrà conferita la cittadinanza onoraria a Liliana Segre.