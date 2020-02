Sotto la città, ultimo ciak a Collelongo con Lino Guanciale

Il progetto cinematografico documenterà una storia intima, ‘prigioniera’ della distruzione portata dal terremoto di Avezzano del 1915.

Il lavoro è prodotto dalla Milo Film, società di produzione cinematografica nata in Abruzzo – con sede ad Avezzano – dalle menti delle giovanissime Valeria Tuzii e Federica Di Marco.

“Sotto la città – 1915” è un cortometraggio che inizia il suo cammino dal sisma di Avezzano del 1915 e attraversa il tempo fino ad arrivare a quello del 2009 a L’Aquila. Un viaggio nel tempo con i personaggi di Tito e Berardo, rispettivamente interpretati da Lino Guanciale e Andrea Venditti.

Un film che non punta all’autocommiserazione, ma ad una sorta di nuovo inizio che, attraverso una favola amara d’altri tempi, ci porta nel mondo intimo del protagonista e ci fa conoscere la sua “donna Angelo”, Marianna, interpretata da Miriam Previati. La regia è di Domenico Tiburzi.

Questo il commento della società di produzione, dopo la registrazione dell’ultima scena.

“Non ci sono parole per descrivere l’emozione nell’aver finito un’avventura come questa. Sotto la città 1915 è stato un percorso lungo, tortuoso e sofferto che, grazie alla caparbietà avuta, ci ha portato un’esplosione di gioia irrefrenabile. È stato un percorso di vita, non solo un piccolissimo film. È stato una squadra incredibile che non smetteremo mai di ringraziare. È stato tecnici, produzione, regia, attori insuperabili. Grazie a Domenico Tiburzi che ha deciso di credere in noi e di fidarsi del nostro lavoro. Grazie a Lino Guanciale, Miriam Previati e Andrea Venditti che hanno avuto un ruolo fondamentale. Grazie a tutti. Grazie a chi ha sostenuto il progetto e, in particolare, al sindaco Rosanna Salucci e al comune di Collelongo per averci fatto sentire a casa aiutandoci a tirar su tutto questo. Si è chiuso ufficialmente, dopo il primo ciak del mese di novembre, il set di “Sotto la città-1915”. E noi, scoppiamo di commozione”.