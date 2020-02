San Valentino, panchina per gli Innamorati a Porta Branconio

Per San Valentino arriva la panchina dell’amore a Porta Branconio.

Per la prima volta all’Aquila sta arrivando l’evento più dolce, più simpatico e più originale sull’amore e per l’amore in occasione di San Valentino.

“Innamorati di… L’Aquila”, nasce dall’idea dell’Associazione Culturale Accademia delle Arti e Tradizioni di voler celebrare, nei giorni più romantici dell’anno, l’amore in ogni sua forma, creandone un momento spettacolare ed un appuntamento fisso con un duplice obiettivo così come si evince dal doppio significato del titolo.

Innamòrati di L’Aquila, riferito all’invito di innamorarsi della nostra città dalle molteplici sfaccettature; Innamoràti di L’Aquila, rivolto a tutte le persone che amano in ogni forma.

Il 14, 15 e 16 febbraio nel bellissimo scenario di Porta Branconia verrà allestita la “Panchina dell’Amore”, dove tutti gli innamorati potranno scattare i loro selfie e pubblicarli sulle pagine social.

“Fidanzati, amici, genitori e figli, amici a quattro zampe, immortalare l’amore a 360 gradi con il desiderio di veicolare un forte messaggio di libertà e di passione per la città, in un momento in cui la vita quotidiana troppe volte distoglie dai piccoli gesti”, si legge in una nota dell’evento.

Il 14 febbraio, inoltre, alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Silvestro Don Martino celebrerà la messa e la benedizione di tutti gli innamorati.

“Innamorati di L’Aquila….un romantico appuntamento dedicato all’amore….e per tutti coloro che amano profondamente la nostra città!”

Queste le pagine social dell’evento: Facebook: Innamorati di L’Aquila, Instagram: innamoratilaq

Contatti: 351/9813133, 328/2479704 – accademiaaet.segreteria@gmail.com.