Progetto Case e Map, come fare domanda

Come annunciato qualche giorno fa dall’assessore alle Politiche abitative del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti, il settore Politiche per il benessere della persona ha emanato due avvisi per l’assegnazione di alloggi del Progetto Case e Map.

Una procedura riguarda i nuclei familiari già costituiti in condizioni di fragilità sociale, con un reddito isee fino a 12mila euro (80 gli alloggi disponibili). L’altro i nuclei familiari con un solo componente, di età non superiore a 40 anni, con reddito complessivo compreso tra i 6mila e i 20mila euro (40 le abitazioni messe a disposizione).

I termini per presentare la domanda scadono, in entrambi i casi, il 12 marzo. Per i requisiti che devono avere i potenziali beneficiari e le modalità di inoltro della richiesta, occorre fare riferimento agli avvisi, pubblicati nella pagina Avvisi della sezione Concorsi Gare e Avvisi dell’area Amministrazione del sito internet del Comune, ai seguenti indirizzi web: link uno per nuclei in condizione di fragilità sociale e link due per nuclei composti da un solo componente.