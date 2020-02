Mc Donald’s celebra San Valentino con Nutella

Anche Mc Donald’s in Abruzzo celebra San Valentino con una dolce sorpresa per tutti gli innamorati.

Mercoledì 12 febbraio il McCrunchy Bread con Nutella® arriva in tutti i McDonald’s in Italia e in Abruzzo.

In occasione di San Valentino, inoltre, Mc Donald’s dà appuntamento a tutti per venerdì 14 febbraio, quando il McCrunchy Bread con Nutella® sarà protagonista della festa degli innamorati.

Il pane e Nutella®, da sempre un classico per la colazione e la merenda, ancora non presente nella ristorazione, oggi per la prima volta si può gustare anche fuori casa.

Per tutto il giorno di San Valentino presentando in cassa da Mc Donald’s al chiosco il QR code presente sul sito https://www.mcdonalds.it/nutellaparty, sarà possibile gustare due McCrunchy Bread al prezzo speciale di 2 euro.

Inoltre, dalle 15.00 alle 17.00 basterà presentarsi in tutti i McDonald’s in coppia e, mostrando in cassa il messaggio d’amore inviato compilando il form sul sito https://www.mcdonalds.it/nutellaparty, si riceveranno in omaggio due McCrunchy Bread con Nutella®*.

Il McCrunchy Bread è il simbolo dello stare insieme, della condivisione e della semplicità: solo pane e Nutella®, preparato al momento e servito caldo e fragrante.

Il pane utilizzato è un pane speciale, la cui scelta nasce proprio dall’esigenza di sposare nel modo migliore la cremosità di Nutella®; da qui l’utilizzo di un pane particolarmente adatto per la tostatura, che ne esalta al meglio la croccantezza. Un pane, quindi, che, scaldato al momento, valorizza al meglio la bontà del prodotto.

Con questo nuovo prodotto tutti i Nutella® lovers potranno ora trovare anche fuori casa e in tutta Italia la loro colazione o merenda preferita.

McDonald’s, in Italia da oltre 30 anni, vanta ormai un forte legame con il territorio grazie a 600 ristoranti e a oltre l’84% delle materie prime agroalimentari acquistate da aziende che si trovano nel nostro Paese.

Anche per questo è una destinazione sempre più radicata nelle abitudini degli Italiani.