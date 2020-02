KECÈ arriva a L’Aquila, quando l’usato è di qualità

KECÈ, una nuova attività per un nuovo modo di vivere gli oggetti usati. A L’Aquila arriva il punto vendita del franchising che, con più di 50 negozi in tutta Italia, ha rivoluzionato il concetto di mercatino dell’usato.

Ieri, lunedì 10 febbraio, la preapertura dell’attività KECÈ, arrivata a L’Aquila, precisamente in via San Gabriele dell’Addolorata 25/C, in zona San Sisto, nei locali Graziani Center. Una nuova scommessa tentata dagli aquilani Luca, Claudia e Maurizio.

300mq di esposizione arredati in stile semplice e moderno, secondo caratteristiche che rispecchiano il format KECÈ, ispirato alla filosofia dell’arredo eco-sostenibile. Qui si potranno vendere i propri oggetti seminuovi, utilizzati ma in buone condizioni. Oggetti che potranno essere esposti senza limiti di tempo.

All’interno dei locali di KECÈ si potranno trovare esposti: oggettistica varia, abbigliamento, mobili e arredi per la casa, elettrodomestici, hi-tech, attrezzatura sportiva, oggetti da collezione e molto altro ancora. Il ricavato potrà variare dal 50 all’80% su tutti gli oggetti messi in vendita. Il prezzo viene stabilito insieme al cliente, in base al valore e alla qualità dell’oggetto lasciato.

KECÈ, come funziona

Non si tratta di un semplice mercatino dell’usato, ma di un’attività che selezionerà la merce proposta dai primi clienti per poi rivenderla ad altri clienti, garantendo sulla qualità. Sono previste, inoltre, varie agevolazioni sulla valutazione e la selezione e degli oggetti, come, ad esempio, valutazioni a domicilio senza nessun impegno di vendita, oppure l’invio di foto tramite Messenger, sulla pagina Facebook “Kecè L’Aquila – il negozio dell’usato”, o su whatsapp al numero 371 3964198. In caso di ritiro di articoli ingombranti verrà organizzato un servizio di trasporto veloce ed economico.

Il negozio fa parte della prima catena di attività in Italia che utilizza un brevetto per la sanificazione dei capi di abbigliamento, prima di esporli in rivendita.

Per gli appassionati ci sarà, poi, un reparto dedicato alla Mediateca, in cui si potranno trovare libri, dischi, dvd, cd e vinili, penne e pezzi da collezionismo. Tra due/tre mesi prevista l’inaugurazione. Ieri la preapertura: ora i locali dovranno riempirsi di tutti gli oggetti che presto saranno messi in esposizione e ufficialmente in vendita.

KECÈ sarà aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato, dalle 9,30 alle 19.

Per info:

tel. 371 3964198

e-mail: aq01@kece.it

Pubbliredazionale a pagamento