Incendio a Marana, a fuoco il tetto di un’abitazione

Per cause in corso di accertamento, un incendio si è sviluppato questa sera ai danni del tetto di un’abitazione a Marana, frazione di Montereale.

Sul posto, i Vigili del fuoco dell’Aquila, con 4 mezzi e 10 unità, per domare le fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti.

