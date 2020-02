Giorgio Paravano lascia l’Istituzione Sinfonica Abruzzese

Giorgio Paravano, volto storico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese da oltre 30 anni, si è dimesso da segretario generale dell’Isa.

La notizia, arrivata come un fulmine a ciel sereno, è stata confermata ai microfoni del Capoluogo dallo stesso Paravano: “Mi faccio da parte. C’è un tempo per tutto e per tutti: la mia è stata una vita lunga e tortuosa, ma vado avanti”

Una decisione presa per motivi personali ma non solo: “Francamente mi aspettavo un cambio di passo da parte dell’amministrazione che, però, non c’è stato. Quindi mi faccio da parte. L’Istituzione Sinfonica – continua Paravano – è stata per me come una figlia. Sono stati anni difficili ma importanti. Auguro le migliori fortune, con una governance all’altezza della sua fama”.

Si chiude così l’esperienza, pluridecennale, di Giorgio Paravano all’Istituzione Sinfonica: dal gennaio 2018 era stato nominato dal Consiglio d’Amministrazione anche responsabile trasparenza e anticorruzione.