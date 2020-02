Bagno, il forte vento fa volare le coperture dei tetti ai Map

L’AQUILA – Disagi per il forte vento, a Bagno volano le coperture dei tetti dei Map.

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda mattina a Bagno per mettere in sicurezza alcune abitazioni dei Map. Il forte vento ha infatti danneggiato le coperture dei tetti. Fortunatamente non si registrano feriti.

Il consigliere comunale di FdI, Leonardo Scimia, a tal proposito ha comunicato che “in seguito al vento forte delle ultime ore che ha causato il distacco delle coperture di alcuni alloggi provvisori, grazie alla prontezza dell’assessorato alle opere pubbliche e sport, da subito è intervenuta una ditta che proprio in queste ore sta risolvendo il problema. Colgo l’occasione per ringraziare anche l’assessore Fabrizi, solerte nell’attivarsi subito per questa esigenza”.