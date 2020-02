L’Aquila – Martedì sole prevalente al mattino, mentre al pomeriggio i cieli saranno generalmente poco nuvolosi. Nubi in aumento nel corso della serata, ma sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +5°C e +12°C.

In Abruzzo tempo stabile nel corso della giornata con locali addensamenti sui settori interni, ampi spazi di sereno sui restanti settori. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza dar luogo a fenomeni.

In Italia foschie o banchi di nebbia sulle pianure del Triveneto nelle prime ore del mattino, locali nevicate oltralpe al di sopra dei 1100-1300 metri. Resto della giornata all’insegna della stabilità prevalente con frequenti schiarite e transito di nubi innocue. Tempo sostanzialmente stabile salvo locali piogge la mattino sulle zone interne della Toscana. Nubi in aumento nelle ore serali e notturne ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite sui settori adriatici. Variabilità a tratti perturbata sui settori tirrenici di Campania e Basilicata, bel tempo e sole prevalente altrove con qualche nube in transito alternata ad ampie schiarite.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi.

(Centro Meteo Italiano)