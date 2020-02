Sanremo, sul podio un po’ di Marsica con i Pinguini Tattici Nucleari

Magliano dei Marsi in festa per il Terzo posto a Sanremo conquistato dai Pinguini Tattici Nucleari.

Il batterista della band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, Matteo Locati, ha infatti radici marsicane: sua madre è originaria di Magliano. Classe 91′, Matteo Locati ha lavorato presso l’aeroporto di Orio al Serio. È laureato in lingue e culture orientali all’Università di Bergamo e ha studiato presso la scuola musicale NAM in Bovisa, a Milano.

“Ringo Starr” é il titolo della canzone che ha portato i Pinguini Tattici Nucleari, alla prima partecipazione al Festival, a conquistare il gradino più basso del podio. Un brano dedicato al batterista dei Beatles e, inevitabilmente, Una responsabilità in più anche per Matteo Locati che, però, non si è fatto intimorire dal palco dell’Ariston.

“Siamo felici di essere arrivati terzi perché eravamo i terzi incomodi” hanno commentato dopo la premiazione di ieri sera, a notte più che inoltrata. Al via da fine mese il loro tour.

Pinguini Tattici Nucleari è il progetto di Riccardo Zanotti (classe 1994, voce, compositore e autore di tutti i testi), accompagnato da Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini. Il primo album, “Il re è nudo”, esce nel 2014, anno in cui Riccardo si trasferisce a Londra per iniziare gli studi presso la University of Westminster, che terminerà nel 2017 con una laurea in Commercial Music BA (Hons). Questo cambiamento non ferma il cammino della band che il 18 dicembre 2015 pubblica il secondo album “Diamo un calcio all’Aldilà”, mentre “Gioventù Brucata”, il terzo, arriva il 17 aprile 2017. Il 2019 segna un anno importante: il 5 aprile 2019 esce il quarto album, “Fuori dall’Hype”, che entra direttamente al 12° posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti, per rimanere poi diversi mesi nella rosa dei primi 50. “Fuori dall’Hype” è un successo: supera nel 2019 i 50 milioni di streaming complessivi mentre i brani “Irene” (contenuto in “Gioventù Brucata”) e “Verdura” conquistano il Disco d’oro a un mese di distanza l’uno dall’altro.

Il primo tour primaverile nei club parte all’insegna dei sold out, e l’estate non è da meno: la band raggiunge oltre sessantamila presenze totali. A settembre la band annuncia un tour nei palazzetti, e i biglietti per la data al Mediolanum Forum vengono polverizzati in 20 giorni. Vengono così aggiunti nuovi appuntamenti al tour, che partirà il 27 febbraio da Pordenone e sarà poi a Milano (29 febbraio), Padova (2 marzo), Firenze (3 marzo), Roma (6 marzo), Bologna (12 marzo), Montichiari (14 marzo), Torino (16 marzo) e chiuderà con un raddoppio al Mediolanum Forum di Milano il 19 marzo.