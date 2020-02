Pinguini Tattici Nucleari, dal Pinewood Festival dell’Aquila al podio di Sanremo

Dal Pinewood Festival al podio di Sanremo, il percorso dei Pinguini Tattici Nucleari passa da L’Aquila.

“In questi giorni celebrativi per la musica italiana, – spiegano gli organizzatori del Pinewood Festival – i Pinguini Tattici Nucleari si sono rivelati una delle migliori sorprese del festival di Sanremo, conquistando, insieme ad un ottimo terzo posto, ampi consensi da pubblico e critica. Con la loro energia si sono fatti posto prima a L’Aquila, dove grazie a Pinewood Festival e all’associazione Coppito nel Cuore e nell’anima hanno contribuito a rendere ancora più bello e vivo l’evento musicale dell’anno in città, per poi passare in mondovisione per la kermesse sanremese che tutti amiamo e seguiamo. Tra gli artisti passati per Pinewood Festival presenti quest’anno a Sanremo, ricordiamo anche Canova e Myss Keta. Ora che Sanremo si è concluso, non ci resta che aspettare l’estate per scoprire quali saranno le sorprese di Pinewood Festival 2020.