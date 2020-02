Due escursionisti in difficoltà, intervento del Soccorso Alpino

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo per aiutare due escursionisti in difficoltà sulla Majella.

Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stata inviata in prossimità del rifugio Martellese, sulla Majella, per prestare soccorso a due persone in difficoltà. I soccorritori hanno percorso a piedi il sentiero che dalla strada prosegue nella Valle di Palombaro. Da quanto appreso telefonicamente, gli escursionisti, stanchi e molto infreddoliti, non sarebbero riusciti a raggiungere il rifugio, poi, sorpresi dal buio avrebbero deciso di lanciare l’allarme.

Così sono stati raggiunti dai tecnici del Soccorso Alpino e stanno bene, i due giovani escursionisti di Villa Raspa di Spoltore e Pescara, un ventenne e un ventunenne che intorno alle 18,30 di ieri hanno lanciato l’allarme perché in difficoltà, bloccati sul versante orientale della Majella. Volevano raggiungere il rifugio Martellese, ma l’escursione programmata che avrebbe dovuto portarli fino a 2050 m s.l.m., si è interrotta poco prima. È probabile che abbiano perso l’orientamento e al rifugio non sono mai arrivati, quindi stanchi, infreddoliti e ormai al buio, hanno preferito allertare i soccorsi, che li hanno riportati alle auto.