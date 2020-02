Abruzzo, la lunga notte delle elezioni regionali

L’AQUILA – Quasi un anno fa iniziava la lunga maratona elettorale per le elezioni regionali 2019. Ne portiamo ancora i segni.

È finita con l’elezione di Marco Marsilio presidente della Regione Abruzzo, ma per IlCapoluogo.it soprattutto con un Elia Fogliadini sfiancato da una nottata impegnativa, come impegnativa sarebbe stata la giornata seguente. Appena è riuscito a toccare un letto, è scomparso per circa 48 ore. Lo abbiamo recuperato solo dopo due giorni di “coma” e diverse flebo di hamburger somministrati per via endovenosa. Giornata campale anche per il direttore Roberta Galeotti, che aveva staccato gli attivatori del sonno e rimbalzava come una pallina impazzita tra la Sala stampa della Regione e la stanza che ci era stata concessa per la lunga diretta, a poca distanza. Come il dottor Jekyll e mister Hyde, dopo una notte e una mattinata di diretta, il direttore sfoggiava un sorriso rilassato come dopo una settimana di spa davanti alle telecamere, ma appena si spegneva la lucina rossa le palpebre calavano di un quarto.

Da Molina Aterno, il caporedattore Eleonora Falci aveva preso i pop corn e “da remoto”, ci dirigeva con la precisione di un ninja e il polso di un bersagliere di madre tedesca e padre cosacco. In molti abbiamo cercato di sfuggire alla sua furia, fingendo di dimenticare il telefono da qualche parte almeno per un quarto d’ora, ma l’ira della Falci si materializzava ugualmente attraverso canali misteriosi. Arresi all’ineluttabile, io e la collega Alessandra Prospero ci siamo rassegnati a lunghe ore di lavoro, durante le quali si faceva sempre più pressante la domanda fatale. No, la domanda non era “chi ha vinto?”, ma “quando ***** finisce lo spoglio?”. A dispensare zuccheri e serenità, con un occhio vigile al sistema informatico che – come avrebbe detto una vecchia pubblicità – “andava portato in salvo”, Arianna Tocchio, che ha assicurato un supporto tecnico orario continuato.

Fin qui la formazione ordinaria, ma le elezioni del 2019 avrebbero registrato l’entrata in campo di due campioni che avrebbero risolto la partita per IlCapoluogo.it. La punta storica, il vice direttore Fulgo Graziosi, e la novità assoluta David Filieri, al suo debutto davanti alle telecamere di Elia Fogliadini. Una prima volta dopo la quale la pace del buon Filieri sarebbe finita, costretto dal direttore a condurre diversi approfondimenti per la rubrica Grandangolo.

Questa la cronaca di una partita estenuante che però era iniziata anche prima. Con una intuizione ai limiti della preveggenza, infatti, il direttore Roberta Galeotti aveva iniziato la sua partita ben prima, “pizzicando” gli allora candidati, Marco Marsilio, Giovanni Legnini e Sara Marcozzi, ancor prima che candidatura fosse nota (almeno nel caso di Marsilio), con tre storiche “Pausa Caffé”.

Quella delle elezioni regionali, comunque, è stata una dura prova per tutta la redazione, che a un anno da allora la ricorda con piacere e ve la ripropone, così come l’abbiamo vissuta, con la lunga diretta e i servizi.

Intanto in sottofondo qualcuno sussurra: “Meno male che si vota ogni 5 anni”, anche se non è sempre è così.

Elezioni regionali, com’è finita.

Nei 305 Comuni abruzzesi chiamati ad eleggere Presidente e membri del Consiglio regionale, l’affluenza finale alle 23 di quel 10 febbraio è stato del 52%: il dato è in calo rispetto alle passate consultazioni. In controtendenza il dato dell’Aquila capoluogo: 58,29% (5 anni fa era 56,20).

Com’è noto, ha vinto la coalizione di centrodestra con Marco Marsilio presidente, con il 48,03% dei voti. A seguire il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini con il 31,28% e quella del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, con il 20,20%; ultimo Flajani con 0,47%. L’Abruzzo è la prima regione del centrosud a “battezzare” la Lega come primo partito.