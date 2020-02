Tornimparte – L’Aquila, Sciarra: “Felici della prestazione”

Post Tornimparte – L’Aquila, le parole dei protagonisti. Sciarra: “Ottimo primo tempo, abbiamo trovato subito il goal nella ripresa”. Il commento di Narducci e Ranalletta.

Nel post Tornimparte – L’Aquila, terminata 0-4, arrivano le parole dei protagonisti. Ai microfoni della stampa, il vice allenatore rossoblù Andrea Sciarra: “È la nostra dodicesima vittoria consecutiva e la seconda partita di fila senza prendere goal. Siamo felici della prestazione, soprattutto di Ranalletta, che non ha preso goal e ha giocato con sicurezza. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa abbiamo segnato subito. Maisto? Era un cambio previsto già all’inizio della partita. Non stava benissimo, volevamo farlo riposare un po’”.

Prosegue il tecnico del Tornimparte Piero Narducci: “Rispetto all’andata, è stato sicuramente un risultato migliore. Abbiamo fatto un buon percorso di crescita, è andata molto meglio. Al di là di tutto, sapevamo che oggi sarebbe andata così. Tolta questa partita, avremo praticamente nove finali da giocare. Affrontare L’Aquila è sempre difficile: non solo per la qualità della squadra, ma anche dell’allenatore e dello staff, a cui faccio i miei complimenti. La mia impronta? Spero si veda. I risultati ci sono stati, da quando sono subentrato ad ottobre”.

Conclude le interviste il portiere rossoblù Lorenzo Ranalletta: “Ci voleva proprio questa partita. Ringrazio il mister per la fiducia, spero di non averla tradita. Non è stato semplice riprendere spirito, ma sono stato sempre sul pezzo. Il rapporto con gli altri due portieri è ottimo: l’arrivo di Michael Di Girolamo è stato fondamentale per rafforzare questo nostro legame. La strada è ancora lunga: dobbiamo continuare a percorrerla perché è quella giusta, ma senza guardare a quanti punti ci troviamo”.