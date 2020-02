Michele Flammini a New York per il premio Outstanding Senior PC Member

L’AQUILA – Il direttore dell’area di Informatica del GSSI, Michele Flammini, riceve il premio Outstanding Senior PC Member.

Il professor Michele Flammini, direttore dell’area di Informatica del GSSI, è stato selezionato tra gli 11 Outstanding Senior Program Committee Members alla 34ª Conferenza sull’Intelligenza Artificiale AAAI-20. Il premio sarà conferito dai condirettori del programma della conferenza, Vincent Conitzer and Fei Sha, durante la cerimonia di premiazione di AAAI-20, che avrà luogo a New York giovedì 11 febbraio alle 8:00. La conferenza AAAI, organizzata dall’Association for the Advancement of Artificial Intelligence, è una delle più importanti al mondo nel campo dell’Intelligenza Artificiale.