L’Aquila 1927: 4-0 al Tornimparte

Tornimparte – L’Aquila 1927 termina 0-4: doppietta di La Selva, in goal Maisto e De Angelis.

L’Aquila 1927 non si ferma: contro il Tornimparte, il risultato finale è 4-0 in favore dei rossoblù di mister Roberto Cappellacci. Tra i pali, torna Ranalletta. Di nuovo in campo Maisto, dopo i problemi della scorsa settimana. Ai box Catalli, come annunciato in conferenza prepartita.

5′ minuto, già L’Aquila in vantaggio: staffilata dal limite di La Selva che si infila all’angolino basso. 18′, ancora La Selva vicino al goal, ma questa volta il suo tentativo non va in porto. Ma al 30′ minuto è di nuovo lui a violare la porta protetta da Bafile: il numero sette rossoblù si accentra, penetra in area e calcia in porta. Sette minuti dopo, ancora L’Aquila avanti: questa volta, cross dalla destra per la testa di Maisto che svetta in area e infila in rete. Fine primo tempo, risultato parziale 0-3.

La ripresa non sembra cambiare la situazione: 2′ minuto, Morra sulla sinistra serve De Angelis, che non fatica a spingere in porta e a segnare la quarta rete di giornata. 12′, punizione di Zanon che sfiora l’incrocio dei pali. Nulla da annotare fino al 38′, quando la porta ospite torna a tremare: palo di Di Norcia, entrato nel corso della ripresa. Risultato finale, 0-4.

L’AQUILA 1927: Ranalletta, Campagna (1′ st Casimirri), Mohammed, D’Amico, Zanon, Di Francia, La Selva (18′ st Carosone), Morra (26′ st Di Norcia), De Angelis, Passacantando (12′ st Rampini), Maisto (13′ st Pizzola). A disp.: Di Girolamo, Santarelli, Cianfrini, Catalli. All. Roberto Cappellacci.

TORNIMPARTE: Bafile, Serpetti, Parisi, Pace (29′ st Petuhovs), Miocchi U. (20′ st Zugaro), Di Battista (40′ st Melchiorre), Sylla, Rosati (4′ st Masciantonio), Coletti (18′ st Miocchi A.), Miocchi M., Valente. A disp.: Venditti, Carducci, Nardis, Sanderra. All. Piero Narducci.

ARBITRO: Sivilli (Chieti).