Sicurezza, in pattuglia con IlCapoluogo

L’AQUILA – La simulazione di un allarme che scatta in redazione: IlCapoluogo.it in pattuglia con la vigilanza. La sicurezza vista da vicino.

Il direttore Roberta Galeotti, con le telecamere de IlCapoluogo.it, al seguito di una pattuglia della vigilanza per seguire da vicino le operazioni che contraddistinguono un intervento per un allarme che scatta. La “missione” inizia dalla centrale operativa, che raccoglie le informazioni provenienti dall’esterno, attraverso una parte relativa alla gestione delle segnalazioni d’allarme e un’altra dedicata alla gestione delle immagini da remoto.

Nel caso simulato, l’allarme scatta presso la redazione de IlCapoluogo.it e la centrale operativa contatta la pattuglia Alfa1, che si attiva per le verifiche del caso. Sempre in contatto con la centrale operativa, la pattuglia si reca sul posto, assicurandosi innanzitutto un intervento in sicurezza, che non metta in pericolo gli stessi operatori. Quindi si procede con l’ispezione ed eventuale “bonifica” dell’obiettivo, verificando le condizioni del posto ed eventuali effrazioni.