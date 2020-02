Old Wild West apre a L’Aquila, c’è la data

Old Wild West, la burger&steak house più amata d’Italia, è alla ricerca di dieci collaboratori per il suo nuovo ristorante che aprirà i battenti, come preannunciato dal Capoluogo,

Così cinque operatori di sala e cinque di cucina avranno l’opportunità di lavorare in una delle realtà più dinamiche e innovative del Paese, aggiungendosi alle 25 figure già selezionate per lo staff del ristorante aquilano. Old Wild West, infatti, è punta di diamante del colosso della ristorazione italiana: Cigierre. Il Gruppo che controlla oltre 370 ristoranti, tra Italia, Francia, Svizzera, Belgio, Gran Bretagna e Spagna, ed è proprietario anche dei format America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Temakinho.

Cigierre, con l’obiettivo di assicurare alle nuove leve una crescita professionale certa, si occupa direttamente della formazione del personale. Un’iniziativa portata avanti attraverso Academy: vera e propria “scuola” del Gruppo, fondata altresì per garantire, in tutti i suoi ristoranti, un servizio impeccabile in sala e il massimo della precisione in cucina.

Anche nel saloon aquilano si potranno assaporare, a pranzo come a cena, gli appetitosi hamburger di Black Angus irlandese, le ricche grigliate di carne, le saporite specialità tex-mex e tante altre sfiziose proposte, anche vegetariane. Qui, ogni palato verrà soddisfatto grazie a ricette preparate sul momento dove si impiegano ingredienti selezionati e di prima qualità.

Non solo. Old Wild West è stato il primo ristorante in Italia a proporre un modello di ristorazione vincente dove un’attenta accoglienza e un menù eccellente si sposano con un’atmosfera ludica e coinvolgente che diverte a ogni età. Così, tra botti di legno trasformate in tavoli, selle da cow-boy e carovane su cui sedersi, dal 27 febbraio anche nel capoluogo abruzzese si potranno vivere momenti speciali, in cui il cibo buono e di qualità è servito in una location che incanta i bambini e diverte gli adulti. Ed è proprio grazie alla convivialità che si respira in questo viaggio nel far west che la catena Old Wild West ha acceso oltre 200 insegne in tutta Italia.

Chi desidera per far parte del team del ristorante Old Wild West di L’Aquila può presentare la propria candidatura collegandosi al sito cigierre.com alla sezione Lavora con noi.

Nata a Udine nel 1995, Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione SpA – è il gruppo numero uno in Italia nel settore della ristorazione servita e il più importante per presenza nelle food court dei centri commerciali e nei cinema multisala.

Oltre alla capillare presenza in Italia, Cigierre è presente con i suoi ristoranti anche in Francia, Svizzera, Belgio, Gran Bretagna e Spagna.

Con i suoi oltre 370 ristoranti a gestione diretta e in franchising e più di 27 milioni di coperti serviti, nel 2019 ha raggiunto e superato la soglia dei 480 milioni di fatturato.

Cigierre propone un modello di ristorazione innovativo, i cui punti di forza sono l’altissima qualità delle materie prime utilizzate e l’originalità dei format di cui è creatrice, come Old Wild West, la Burger&Steak House più grande d’Italia, amata per le ambientazioni da saloon del far west, oppure Wienerhaus, la catena di birrerie con cucina in cui assaporare la famosa wienerschnitzel o altre gustose specialità della tradizione mitteleuropea.

Fanno parte del gruppo anche Shi’s, acquisito nel 2015 e ispirato alla cucina giapponese, Pizzikotto, catena di pizzerie acquisita nel 2016, America Graffiti, i diner tipici dell’America degli anni Cinquanta entrati a far parte del gruppo nel 2017, e infine Temakinho, catena nippo-brasiliana ultima arrivata nel 2018.

Il gruppo Cigierre, inoltre, è in forte espansione all’estero: a luglio 2018 ha acquisito nove ristoranti della catena francese El Rancho con l’obiettivo di riconvertirli in Old Wild West entro la fine del 2019.