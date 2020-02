Masterchef, Antonio Paolini ospite a sopresa

Ospite a sorpresa a Masterchef Antonio Paolini, giornalista aquilano di lungo corso, critico enogastronomico.

Antonio Paolini, che oggi coordina le guide food del Gambero Rosso, è stato a Masterchef insieme ad altri 9 colleghi per partecipare a una cena speciale.

I concorrenti di Masterchef, talent show incentrato sulla cucina, si sono cimentati ai fornelli in una location d’eccezione, l’Emporio Armani Ristorante di Milano, proprio per questi 10 ospiti speciali.

Insieme ad Antonio Paolini c’erano infatti altri 9 critici: Angela Frenda, Davide Paolini, Paolo Massobrio, Luigi Cremona, Roberto Restelli, Andrea Grigliafini, Marco Bolasco, Albero Paolo Schieppati, Alberto Cauzzi.

La scelta della location non è stata casuale: lo stilista Giorgio Armani è considerato ancora oggi il portavoce dello stile italiano e del Made in Italy nel mondo, soprattutto durante gli anni ’80, un’epoca molto “calda”, fatta di cambiamenti ma anche di profondi contrasti, non solo nella moda ma anche nel food.

Un periodo al quale ancora oggi, 40 anni dopo, si guarda con tanta nostalgia ed è preso come fonte di ispirazione in tanti settori.

Per questo, gli aspiranti chef di Masterchef si sono misurati con un menù ispirato a quel periodo storico, rivisitato in chiave moderna.

Antonio Paolini è a oggi uno dei massimi esperti italiani nel settore della gastronomia; nella sua lunga carriera ha scritto per L’Espresso, Spirito Divino, Monsieur,La Cucina Italiana, I Fiori del Male, e publicato (De Agostini, Veronelli, Gribaudo-Feltrinelli, Touring) libri a tema enogastronomico e decine di Guide.

Ha co-fondato a Roma il team multidisciplinare di degustazione “Accademia degli Insensati”.