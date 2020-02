Calcio, Cappellacci si prepara al match contro il Tornimparte

Mister Roberto Cappellacci si prepara al match contro il Tornimparte in conferenza stampa pregara: “Sarà un derby contro un’ottima squadra. Dopo questa partita, chiuderemo un piccolo ciclo”.

Conferenza stampa prepartita per mister Roberto Cappellacci, che si prepara al match contro il Tornimparte: “Dobbiamo solo pensare ad allenarci, a giocare bene e ad affrontare una partita alla volta. Da qui alla fine avremo partite difficili, a cui si aggiunge la Coppa Italia, che a questo punto per noi diventa un obiettivo. Dobbiamo cercare di non perdere punti, come hanno fatto le nostre avversarie. Non abbiamo fatto nulla di trascendentale finora: abbiamo vinto le partite che dovevamo vincere. Non dobbiamo esaltarci troppo”.

“Domani avremo un derby – ha proseguito – contro una squadra forte. Tolte le prime cinque squadre, le altre per me si equivalgono. Hanno gli stessi valori. Dopo questa partita, chiuderemo un piccolo ciclo. Dobbiamo rimanere concentrati e fare sempre del nostro meglio. Anche arrivando con un certo vantaggio, non dovremo mai abbassare l’attenzione. Non mi aspettavo questo distacco a febbraio, ma ci credevo. Piuttosto, non pensavo che le altre potessero perdere terreno”.

Situazione indisponibili: non ci sarà Catalli, mentre tornerà tra i convocati Maisto.