AMA, i dipendenti approvano l’accordo

L’AQUILA – Ama, dopo le polemiche passa l’accordo per la contrattazione di secondo livello. I Lavoratori pre 99 disertano: pronti a dare battaglia.

Con l’approvazione definitiva dell’accordo l’Ama garantirà la contrattazione di secondo livello, sia normativa che economica, per tutti i dipendenti. Non tutti, però, sono stati felici e contenti.

In serata l’assemblea tra sindacati e lavoratori, alla presenza del sindaco Biondi e dell’assessore ai Trasporti, Carla Mannetti. Prima l’accordo, raggiunto dai sindacati e Ama, è stato illustrato nel corso dell’assemblea ai lavoratori, poi si è andati al voto.

Non tutti i lavoratori si sono presentati all’appuntamento, ma questo era prevedibile. Già all’indomani della notizia sull’intesa raggiunta – quadra trovata nella giornata di lunedì – i lavoratori pre 99 avevano alzato la voce. Dall’accordo, infatti, per loro si profilava il rischio di perdere la quota EDR. Una presa di posizione ferma, che ieri non è stata smentita. I lavoratori assunti dall’Ama prima del ’99, infatti, non si sono presentati: risultato un plebiscito generale con 74 sì e 2 no.

Ora si dovrà attendere la risposta dei lavoratori assunti prima del ’99, che non hanno alcuna intenzione di accettare rinunce. Un fronte pronto a dare battaglia direttamente nelle aule di Tribunale.

Intanto, il sindaco Biondi – a margine del referendum dei lavoratori Ama che ha ufficialmente approvato l’accordo – ha commentato: