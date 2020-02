10 anni del Laboratorio di Musica, L’IIS D’Aosta incontra il Trinity College

L’Istituto Amedeo D’Aosta incontra il Trinity College.

In occasione del decennale della donazione del laboratorio di Musica da parte deI Trinity College all’IIS AMEDEO D’AOSTA, ieri, 5 febbraio, il commissario Emiliano Valtulini, coordinatore promozionale Italia e Annalisa Spadolini, referente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica presso il Miur presieduto dal prof. Luigi Berlinguer hanno visitato l’istituto per porgere i saluti alla Dirigente Scolastica Maria Chiara Marola e alla dirigente Gianna Colagrande, già preside nel periodo della donazione.

La visita ha permesso di conoscere da vicino l’utilizzo del laboratorio in relazione al progetto scolastico incluso nel PTOF. La donazione ha dato la possibilità agli studenti iscritti nell’ultimo decennio di usufruire di uno spazio idoneo e utile per le prove musicali: un’opportunità formativa che ha arricchito l’offerta scolastica e che negli anni ha contribuito a potenziare una didattica attenta anche all’inclusione e alla socializzazione dei ragazzi.

Il laboratorio, dotato di strumenti musicali e di attrezzature, può essere utilizzato come sala di registrazione e sala-prove. I ragazzi del d’Aosta preparano performance scolastiche finalizzate alla realizzazione del progetto “Musica&Canto” curato e guidato dalle docenti Masulli Sonia e Iannarelli Marisa: la delegazione del Trinity College di Londra ha potuto conoscere le docenti referenti del progetto e constatare la qualità delle esibizioni.

Gli studenti hanno accolto con gioia ed entusiasmo la delegazione che ha apprezzato la valenza formativa, socializzante e culturale del progetto, considerando che si tratta di un lavoro svolto all’interno di un istituto con indirizzi tecnici e liceali non finalizzati all’acquisizione di competenze musicali specifiche.