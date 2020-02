Sulmona, Caserma Agenti della Casa di Reclusione a rischio chiusura

Caserma Agenti della Casa di Reclusione di Sulmona, i sindacati chiedono chiarimenti sulla possibilità di chiusura al Provveditore regionale Lazio-Abruzzo-Molise.

La FP CGIL della provincia dell’Aquila annuncia di essere venuta a conoscenza della probabile chiusura della Caserma Agenti della struttura penitenziaria della CR Sulmona. “Chiusura determinata, sembrerebbe, dalle carenze strutturali che non rispetterebbero le norme antisismiche”, riferisce il sindacato in una nota stampa.

“Tenuto conto della prossima apertura del nuovo padiglione, visto che allo stato vi è un numero cospicuo di personale di Polizia Penitenziaria cosiddetto pendolare che, dopo aver svolto il proprio turno di lavoro, fruisce del servizio caserma per pernottamento e considerato che nello stesso stabile insiste anche la mensa Agenti, chiediamo quali iniziative intende assumere questa amministrazione per evitare che si creino situazioni di disagio per il personale di Polizia Penitenziaria“.