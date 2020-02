Paga con soldi falsi, denunciato 19enne

La Polizia di Stato di Sulmona ha denunciato un giovane moldavo 19enne che ha tentato di fare acquisti con dei soldi falsi.

Il giovane è arrivato a Sulmona in treno da Pescara il 3 febbraio e ha acquistato delle sigarette in un bar utilizzando dei soldi falsi.

La commessa ha controllato e avendo visto che la banconota da 50 euro usata era falsa, ha allertato il Commissariato di Sulmona.

La donna ha fornito una sommaria descrizione del giovane che nel frattempo si era allontanato dal locale, grazie alla quale è stato possibile identificarlo e fermarlo.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso delle sigarette appena acquistate e denunciato in stato di libertà per spendita di soldi falsi.