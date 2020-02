L’Aquila, valorizzazione attraverso l’illuminazione pubblica

L’Aquila città accogliente, ciclo di seminari sulla bellezza urbana. Incontro sull’illuminazione pubblica.

Colore, illuminazione pubblica, pavimentazione e arredo urbano, quattro seminari, quattro momenti di ascolto per un confronto con la città per valorizzare L’Aquila. Il 25 febbraio, presso l’Auditorium del Parco, toccherà all’illuminazione pubblica, come elemento di valorizzazione del centro storico e delle frazioni.

Come illustrato in conferenza stampa dagli assessori Raffaele Daniele e Fabrizia Aquilia, con l’architetto del Comune, Barbara Matticoli, tanti i temi che verranno trattati per l’occasione, dall’illuminazione per il centro storico e frazioni, con la valorizzazione dei monumenti, all’aspetto energetico e della sicurezza.

“Attraverso il coinvolgimento di vari interlocutori altamente qualificati – ha spiegato il vicesindaco Daniele – si cercherà di arrivare a un progetto che riqualifichi l’illuminazione pubblica, in modo che diventi essa stessa un’attrazione che avvicini al centro storico”.

“La città sta rinascendo, – ha aggiunto l’assessore Aquilio – ma ci sono anche zone ancora al buio e questo progetto dovrà progredire di pari passo con la fruibilità del centro storico, senza trascurare le frazioni. Si tratta di un progetto ambizioso per il quale il Comune ha individuato come protagonisti i maggiori attori sia nell’ambito economico che professionale del settore dell’illuminazione pubblica”.

Le interviste agli assessori Raffaele Daniele e Fabrizia Aquilio.