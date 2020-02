L’Aquila Ovest, il nuovo anello entro fine 2020

Progetto di riqualificazione per L’Aquila Ovest, entro fine 2020 il nuovo anello e 4 novità. Poi la realizzazione di un’autostazione.

Presentato questa mattina in conferenza stampa il progetto di riqualificazione per L’Aquila Ovest per la realizzazione dell’anello a senso unico intorno alla zona dell’hotel Amiternum. Ma il progetto, che l’amministrazione conta di chiudere anche per la fase realizzativa entro il 2020, prevede 4 novità illustrate dal sindaco Pierluigi Biondi, dall’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, e dall’ingegner Mauro Bellucci del Settore Opere pubbliche.

Nell’occasione, il sindaco Biondi ha ripercorso il complesso iter che ha attraversato diverse amministrazioni comunali e che finalmente darà una risposta significativa alle esigenze dei pendolari, migliorando la fluidità del traffico e la sicurezza a L’Aquila Ovest, nella zona tra l’ingresso autostradale, l’hotel Amiternum e le caserme. Per la realizzazione dell’anello a senso unico e delle strutture a supporto, verrà impiegato un milione di euro dei fondi straordinari per la viabilità post sisma, più 150mila euro di fondi comunali per gli innesti sulla statale 80 dalle caserme.

È stata poi l’assessore Mannetti a illustrare le principali novità del progetto: l’intesa con la società Barattelli, che ha ceduto in comodato d’uso gratuito lo spazio in cui verranno realizzati stalli per autobus e che realizzerà anche un parcheggio per 70 auto; il parcheggio sarà liberamente fruibile, ma verrà chiuso di notte. Stalli per autobus saranno inoltre realizzati sia sulla statale 17 che sulla statale 80. Previsto anche un intervento di miglioramento della rotatoria su via Piccinini. “Finalmente diamo delle prime risposte ai pendolari – ha annunciato l’assessore Mannetti – ma il nostro è un progetto più ambizioso che prevede la realizzazione di un’autostazione e su questo stiamo già lavorando”.

Le interviste al sindaco Biondi e all’assessore Mannetti.