Centro Taekwondo Celano, 6 medaglie agli Internazionli di Lombardia

Un’altra prestazione di grandissimo rilievo degli atleti del Centro Taekwondo Celano dei maestri Ennio e Calvino Cotturone agli Internazionali di Lombardia che si sono tenuti lo scorso 24/25/26 gennaio presso il Palayamamay di Busto Arsizio.

Oltre 1250 atleti provenienti da 10 Nazioni si sono affrontati sui campi di gara per una stagione sportiva che appena iniziata già regala successi ai campioni celanesi. Oro per Luigi Fegatilli e Andrea Di Renzo che dimostrano di essere i più forti della categoria, sbaragliando gli avversari e salendo sul gradino più alto del podio. Prestazione eccellente anche per Serena Tirabassi e Francesco Scamolla, argento e conferma del loro stato di forma.

Bronzo per Ivana Ciccarelli e Vittoriano Tirabassi che si fermano per problemi fisici alle semifinali ma conquistano un eccellente terzo posto. Ottima la prestazione anche se non vanno a medaglia di Nicolas Esoposito e Mattia Venditti che, pur conducendo una gara in vantaggio si arrendono all’accesso alle semifinali.

Calvino Cotturone soddisfatto della prestazione dei ragazzi, che hanno dimostrato di tenere duro e non arrendersi anche a fronte di problemi fisici, “Siamo partiti con la squadra, pur sapendo che la maggior parte di loro aveva sintomi influenzali. Alcuni hanno combattuto con la febbre altri hanno dovuto rinunciare come Mario Ciccarelli“.

“Continuiamo a sfornare atleti che vincono e vestono la maglia Azzurra. – continua Cotturone – Una grande squadra che ci regalerà importanti vittorie per continuare i 30 anni di storia di questa società”.