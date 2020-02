Per i Pasticci di Ale un piatto unico con proteine vegetali e tante verdure. Adatto nelle giornate più fredde per fare il pieno di vitamine!

Ingredienti:

– fagioli cannellini secchi

– patate gialle

– cavolfiore giallo

– verza

– carota

– zucchina

– pomodoro fresco

– olio evo

– parmigiano

Cuocete i cannellini in pentola a pressione dopo averli lasciati in ammollo per diverse ore. Nel frattempo lavate accuratamente le patate e le verdure, ricavandone dei pezzetti, e preparate un brodo vegetale. Una volta che i fagioli saranno cotti ricavatene una crema decorticandoli e quindi usando il passaverdure. Aggiungete alla crema di fagioli un po’ di brodo vegetale per ammorbidirla. Cuocete un pomodoro (senza buccia e senza semi) in un pentolino con un po’ di acqua come fondo di cottura; quindi aggiungetevi la crema di fagioli ed amalgamate. Ricavate una crema da parte delle verdure, mentre lasciate le altre in pezzetti. Aggiungete la crema di verdure e le verdure in pezzetti alla crema di pomodoro e fagioli. Ponete in un bel piatto fondo e condite con olio evo e parmigiano.

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2020/01/zuppa-di-patate-e-legumi-con-verdure-un.html?view=flipcard