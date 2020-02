Vincicasa, la dea bendata bacia Avezzano

Vinta una casa ad Avezzano con il concorso di ieri del VinciCasa.

Il “5” di Vincicasa è stato centrato presso il punto vendita Sisal “Tabaccheria Azzurra” situato in via XX Settembre 211, con una schedina Tastiera.

Il fortunato giocatore della schedina Vincicasa, come riporta l’Agenzia Agimeg, riceverà 500mila euro.

La somma di Vincicasa sarà così ripartita: 200mila euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

La combinazione vincente è la seguente: 2 10 11 18 25.

Centrati anche 26 punti “4” da 111,09 euro a testa, i 677 punti “3” vincono 15,08 euro, mentre ai 6.162 punti “2” vanno 2,28 euro.

“La nostra attività si trova su una strada principale molto trafficata di Avezzano, in provincia dell’Aquila, e in genere a frequentare il locale sono sia clienti affezionati sia gente di passaggio e turisti che in questo periodo dell’anno scelgono di trascorrere vacanze sulla neve. Il vincitore della casa però è nostro cliente affezionato, lo conosciamo bene e siamo felici che sia stato lui a vincere il premio! Mi auguro che la fortuna posso girare ancora dalla sua parte”.

Così dichiara ad Agimeg Franco De Luca,titolare dell’esercizio commerciale “Tabaccheria Azzurra” situato in via XX settembre 211 dove il fortunato giocatore ha centrato un “5” al VinciCasa di ieri, con schedina Tastiera, che gli consentirà di aggiudicarsi 500mila.

Riferendosi ad altre vincite realizzate nella tabaccheria abruzzese: “anni fa vennero vinti 10mila e 100mila euro al Gratta e Vinci – afferma il titolare ma questa è la vincita più alta mai realizzata nella mia attività!”.