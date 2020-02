Vento forte, disagi su A24 e sugli impianti da sci

Il maltempo si annuncia con forte vento. Disagi sulla costa, ma anche sulla A14 e sugli impianti da sci di Ovindoli Monte Magnola.

Per la giornata di oggi resteranno chiusi gli impianti sciistici di Ovindoli Monte Magnola “per avverse condizioni meteo”. A preoccupare, il forte vento che da questa mattina flagella le montagne, ma anche le quote basse, soprattutto lungo la costa.

Per quanto riguarda le zone interne, disagi su A24 e A25 di Strada dei Parchi, che comunica che sulla A24, “Tratto Chiuso per telonati, furgonati e caravans tra Assergi e Teramo per vento forte”. Vento forte anche tra Tornimparte e Teramo e, sulla a25, tra Cocullo e Bivio A25/A14 Bologna-Taranto.