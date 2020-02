Una messa in ricordo di Nicola Di Donato

Ci sarà una messa per ricordare Nicola Di Donato, generale dell’esercito della sezione alpini, scomparso 73 anni il 6 febbraio 2019.

La messa per ricordare Nicola Di Donato, conosciuto da tutti come Nicolino, ci sarà giovedì 6 febbraio, alle 18.30, nella chiesa di San Francesco a Pettino.

Nicola Di Donato era in pensione da qualche anno, è stato strappato all’affetto dei suoi cari a causa di una brutta patologia.

“Nicolino”ancora oggi è ricordato da tutti per il suo sorriso gentile e la sua dolcezza; era molto attivo con il Coro della Portella, con il quale ha fatto conoscere anche la sua bellissima voce.

Dalla pensione in poi si è dedicato moltissimo alla famiglia, alla quale era molto legato, soprattutto alla piccola nipotina Cristiana.

“Appena trasferito al Battaglione L’Aquila da Bressanone il colonnello, come tutti affettuosamente lo chiamavano, era venuto a cantare nel coro, portando la giovialità di una persona schietta e buona, amante della vita e dello stare insieme, in un gruppo che lo ha subito accolto come un grande amico”, aveva raccontato Vincenzo Vivio all’indomani della scomparsa.

“E nel coro Nicolino Di Donato è stato per anni un elemento di spicco dei tenori secondi, dove interpretava anche parti da solista. Lascia un grande vuoto in un gruppo che ha contribuito per tanti anni ad affiatare e che terrà vivo per sempre il suo ricordo”.

“Ci manchi tanto papà. Abbiamo perso il piacere della tua compagnia, la gratuità del tuo affetto, la serenità dei tuoi giudizi, abbiamo perso la tua quiete e la tua comprensione, quel mondo di amore che c’era ancora al mondo. Continua a proteggerci da lassù, come hai sempre fatto durante tuta la tua vita”, scrivono a un anno dalla scomparsa le figlie Francesca e Simona, insieme alla moglie di Nicola, Letizia Porto, figlia del noto poeta dialettale, Giuseppe.