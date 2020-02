Sant’Elia, giovane investito dal treno

L’AQUILA – Incidente sulle rotaie: giovane investito dal treno nei pressi di Sant’Elia.

Operazioni di soccorso per un incidente avvenuto sui binari della ferrovia, all’altezza di Sant’Elia. Per cause da accertare, un giovane è stato investito dal treno.

Sul posto, le forze dell’ordine e il 118, con l’elisoccorso che ha trasportato il ferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

In aggiornamento