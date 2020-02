Luigi D’Eramo a Grandangolo: “La Lega continua a crescere”

L’AQUILA – Il deputato e coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, ospite della rubrica Grandangolo.

“L’unità del centrodestra non è in discussione, abbiamo vinto il 90% competizioni elettorali, quindi è chiaro che quando c’è una coalizione così forte ci possano essere momenti di riflessione che possono essere interpretati come momenti in cui alcuni sgomitano, ma sono convinto che siamo l’unica alternativa a questo Governo folle che sta distruggendo la politica italiana”. Così il deputato e coordinatore regionale della Lega, Luigi D’Eramo, ospite della rubrica Grandangolo, al microfono di David Filieri. “È altrettanto evidente – ha sottolineato il deputato leghista – rappresenta il primo partito; dopo la sconfitta in Emilia Romagna tutti pensavano che ci sarebbe stato un calo di consensi per la Lega, ma i sondaggi continuano a premiarci”.

Tra i temi trattati, anche quello relativo alla riforma sulla prescrizione: “Si rischia di cancellare 2mila anni di civiltà giuridica, è un obbrobrio pensare che un cittadino debba rimanere sotto processo per 10, 20 anni; questo farebbe dell’Italia un Paese privo di diritti e civiltà. I cittadini devono avere diritto non solo a un giusto processo, ma anche a tempi certi. Cancellando la prescrizione faremmo un passo indietro che rasenterebbe la follia”.

Nell’intervista, inoltre, tanti altri temi di politica nazionale, regionale e locale. Il video integrale.