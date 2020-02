L’Aquila, partiti i lavori nel quartiere della Torretta

L’Aquila, da alcune settimane sono iniziati lavori in due aree verdi in via dei Ciocca, che il Comune sta sistemando a seguito di anni di incuria.

In una, dove insiste anche un campetto di calcio a 5 per il quale sono previsti lavori di sistemazione delle reti di recinzione e delle porte, si è provveduto alla sostituzione degli arredi come panchine, cestini portarifiuti, giostrine per bambini, punti luci al led e il dog garden, ovvero una porzione di verde recintata e dedicata ai cani.

Intervento di spicco l’installazione di una fontana per acqua potabile che in più occasioni i residenti hanno chiesto e con loro i tanti ragazzi che spesso utilizzano il campetto di calcio a 5.

Anche l’altra area verde, quella più piccola, prevede il ripristino dello steccato perimetrale danneggiato in più parti.

“Un grazie all’Assessorato all’Ambiente per aver raccolto le segnalazioni da parte dei residenti in merito ad alcune imprecisioni emerse a seguito dei lavori e un apprezzamento alla Gran Sasso Acqua, nella persona del Presidente Fabrizio Ajraldi, per la pronta collaborazione alla mia richiesta per l’installazione della fontana”, riferisce in una nota il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle.