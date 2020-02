L’Aquila, brusco calo termico: freddo e neve

Era stato annunciato ed è arrivato. Brusco calo termico in Abruzzo, arriva la neve nell’aquilano e non solo.

Sul sito Allarmeteo della Regione Abruzzo l’avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 5 febbraio. Dalle prime ore di domani e per le successive 24/30 ore si prevedono precipitazioni nevose. Neve prevista al di sopra dei 500 metri in Abruzzo.

La neve è arrivata a L’Aquila, anche se ancora non ha imbiancato le strade del Capoluogo. A quote più alte, invece, l’inverno si è presentato all’improvviso e nevica copiosamente già da qualche ora. È il caso, ad esempio di Campotosto, dove la nevicata ha già ricoperto la superficie stradale.

Giornata, quella di oggi, caratterizzata soprattutto dal brusco calo termico, annunciato dalle previsioni del tempo dei giorni scorsi, e da forti e intense raffiche di vento, che hanno causato qualche disagio sull’autostrada A24 e sugli impianti sciistici di Monte Magnola, a Ovindoli, dove la stazione è stata chiusa proprio a causa delle condizioni meteo avverse.