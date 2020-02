Giochi imbrattati, vandali scatenati a Pizzoli

Pizzoli: giochi imbrattati con parolacce sgrammaticate e bestemmie.

Questo lo stato in cui si trovano i giochi nuovi, appena posizionati a Pizzoli in tutte le aree verdi del paese.

I giochi sono stati imbrattati dai “soliti idioti”, volendo parafrasare un film, che muniti di pennarelli hanno riempito i giochi con parolacce e anche bestemmie, scritte tra l’altro in un italiano pedestre.

I giochi sono stati acquistati con il contributo dell’amministrazione comunale.

Tanta l’indignazione anche sui social; in molti hanno chiesto un contributo volontario di comuni cittadini per andare a ripulirli; inoltre, la richiesta è quella di posizionare in vari punti del paese le telecamere di videosorveglianza, in modo da evitare in futuro atti vandalici così squallidi.