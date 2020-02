Casa dello Studente, Regione morosa nei risarcimenti

La Regione Abruzzo nonostante le sentenze civili di primo grado ancora non ha pagato i risarcimenti ai familiari delle vittime e ai superstiti del crollo della Casa dello studente.

Le sentenze di primo per il crollo della Casa dello studente, pronunciate dal giudice Monica Croci, sono tutte immediatamente esecutive.

Per la Casa dello studente i casi sono due, uno riguarda il risarcimento di un milione e 200mila euro ai familiari di Hussein Hamade uno degli 8 giovani morto nel crollo, l’altro è un risarcimento di 50 mila euro per una superstite. L’appello per il caso di Hamade ci sarà nel 2021.

Nel 2018 c’è stata la condanna per la Regione Abruzzo e l’Adsu, ma nonostante questo ancora non sono stati fatti i risarcimenti, per questo motivo è stata avviata la procedura dell’esecuzione che consentirà ai creditori di ottenere l’adempimento del pagamento da parte dell’ente.

Come riporta Il Centro, i ricorrenti lamentano soprattutto il mancato risarcimento per chi deve ricevere una somma non molto consistente, (50 mila euro).