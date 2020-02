Auto fuori strada in via Da Vinci

Incidente in via Da Vinci, un’automobile finisce fuori strada, nelle vicinanze del sottopasso dell’autostrada A24.

La giovane alla guida dell’automobile ha improvvisamente perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto sdrucciolevole per le condizioni meteorologiche e a causa delle rotaie dei binari della metropolitana di superficie, su via Da Vinci. Non si tratta del primo incidente che avviene a causa della presenza delle rotaie sulle strade cittadine.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 e 30. Con la giovane, a bordo dell’auto un altro ragazzo. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia municipale dell’Aquila per i rilievi del caso. I giovani sono usciti illesi dall’incidente.