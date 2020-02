Aielli, caccia alla banda della marmotta: furto con precedenti

È caccia ai tre malviventi che hanno fatto esplodere il Postamat dell’ufficio postale di Aielli, per portarsi a casa un bottino da 20mila euro, andato in gran parte distrutto dalla vernice antirapina.

Continuano le indagini dei Carabinieri di Cerchio e dei militari di Avezzano per rintracciare la banda criminale che ha agito nella notte tra sabato e domenica. I militari hanno visionato le telecamere di videosorvegliana del comune di Aielli per cercare di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. L’esplosione ha danneggiato l’ufficio postale e i locali dell’ufficio tecnico del municipio, adiacente alle Poste.

I malviventi – che per poco sono riusciti a sfuggire a una pattuglia delle forze dell’ordine, hanno deviato con l’automobile utilizzata per il furto, una Giulietta nera, in un campo a bordo strada. Poi sono fuggiti, a bordo di un’altra automobile. Questa la ricostruzione resa possibile dai filmati visionati fino a questo momento.

Il furto, per modalità d’azione, è molto simile a quello messo in atto nel novembre scorso a Fossacesia, da quella che la stampa ha definito “banda della marmotta”. Un episodio preceduto, pochi giorni prima, da un tentativo di furto alle poste di Bomba. Anche a Fossacesia la carica esplosiva era stata posizionata sotto l’apparecchio del postamat. Tre i malviventi in azione, poi fuggiti a bordo di una Fiata Panda rubata sempre a Fossacesia. E anche in quel caso il bottino fu quantificato in 20mila euro circa.

Ieri, lunedì 3 febbraio, il sopralluogo nei locali danneggiati dall’esplosione del sindaco Enzo Di Natale. Si è già a lavoro per cercare di rimettere in sesto quando prima l’ufficio tecnico. Discorso diverso per l’ufficio postale, che ha subito danni ancor più gravi. Intanto Poste Italiane ha comunicato che: “A seguito dell’evento criminoso che ha reso temporaneamente indisponibile l’ufficio postale di Aielli, è stato esteso il calendario di apertura dell’ufficio postale di Aielli Stazione, che già da oggi sarà disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45“.