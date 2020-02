Monticchio, potenziata l’illuminazione al Parco giochi

Potenziata l’illuminazione pubblica al parco giochi in via Cività, a Monticchio. Cucchiarella: “Più sicurezza anche di sera”.

È stata potenziata l’illuminazione pubblica presso il parco giochi di Monticchio, situato in Via Di Civita, nei pressi del villaggio MAP. Ad annunciarlo è il Consigliere Comunale della Lega Laura Cucchiarella, che in una nota scrive: “Numerosi cittadini della Frazione avevano segnalato la necessità di inserire un nuovo punto di illuminazione presso il parco giochi. Grazie all’efficienza degli Uffici Comunali e del settore Opere Pubbliche siamo riusciti ad intervenire subito per rafforzare la funzione sociale e la cura di un luogo ad alta frequentazione di pubblico. L’intervento è solo il culmine di un lavoro di rigenerazione portato avanti in collaborazione con il settore Ambiente: negli scorsi mesi, infatti, si era già provveduto al posizionamento di nuove attrezzature ludiche, di una postazione salvavita con defibrillatore automatico esterno e di una nuova recinzione. Da oggi, grazie all’illuminazione, il parco giochi di Monticchio sarà più sicuro ed accessibile anche negli orari pomeridiani e serali”.