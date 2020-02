Aielli, furto con esplosione alle Poste: colpo da 20mila euro

Hanno agito in tre, col volto coperto dal passamontagna. Prima hanno fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale, poi sono fuggiti sull’autostrada. Ritrovata l’auto fuori Aielli.

Alle tre di notte il boato dell’esplosione alle poste ha svegliato l’intero paese. Alcune ragazze è stato allontanato dalla piazza del paese, dove si affacciano la sede comunale e l’ufficio postale, adiacente al municipio. “Andate via. Qui è in corso un’importante operazione di Polizia”. L’esca utilizzata per fare allontanare le giovani, che si sono subito insospettite e hanno allertato le forze dell’ordine.

Poi all’improvviso l’esplosione, nel cuore di Aielli Alto. Danni ingenti sia all’esterno che all’interno delle Poste e dell’edificio municipale vicino, in particolare all’ufficio tecnico del comune. Non si conosce ancora con esattezza la cifra che i malviventi sono riusciti a portare via. Sembrerebbe trattarsi di un colpo da 20mila euro. Si sta ancora cercando di quantificare la somma, tra le banconote macchiate d’inchiostro (il sistema di neutralizzazione della banconote) e quelle non macchiate .

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri. Sono stati acquisiti tutti i filmati di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili del gesto. Intanto l’automobile utilizzata dai tre, una Alfa Romeo Giulietta nera, è stata ritrovata, abbandonata, in una strada che costeggia l’autostrada poco fuori dalla zona di Aielli. Le indagini sono coordinate dal Nor di Avezzano.

Gli inquirenti erano già a conoscenza del modello di automobile da rintracciare, in quanto dalle immagini dei filmati l’auto incriminata transitava per ben tre volte all’incrocio tra via Musciano, via Stazione e nei pressi di Fosso Romito.